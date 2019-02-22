На Хрещатик вилетіла фура з цеглою без гальм і перекинулася (фото, відео)



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Кабіна вантажівки перекинулася і була здавлена вагою цегли, яка висипалися з причепа Фото: Інформатор

Вантажівка була повністю завантажена цеглою і була припаркована на Лютеранській

У п'ятницю, 22 лютого, в Києві на вул. Хрещатик, 21 фура Renault Magnum скотилася по східцях і перекинулася. Вантажівка була повністю завантажена цеглою.

Інцидент стався близько 6:20. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, обидва водії спали у вантажівці на вулиці Лютеранській. Коли вони прокинулися, то вантажівка вже мчала вниз, але гальма не спрацьовували.

На шляху свого руху Renault протаранив Toyota, зніс дорожній знак і сітілайт. А в кінці вантажівка скотилася сходами в арку і вилетіла на Хрещатик. Кабіна вантажівки перекинулася і була здавлена вагою цегли, яка висипалися з причепа.

Попередньо, у вантажівки зірвало гідравліку, поки водії відпочивали.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Обидва водії самостійно вибралися з кабіни, їх оглянули медики. Травми обох чоловіків незначні.

На даний момент місце події оточене, на місці працюють поліцейські і комунальники. Деталі інциденту встановлюються.

Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю, 22 лютого, в Києві на перетині вулиць Братиславської та Андрія Малишка сталася смертельна ДТП: зіткнулися Mercedes S500 і фура DAF.