Смертельна ДТП у центрі Києва: з’явилося відео автокатастрофи



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Автотроща на Володимирському узвозі Фото: Інформатор

В результаті ДТП загинула пасажирка Audi

У мережі з’явилося відео моменту смертельної ДТП на Володимирському узвозі у Києві, що сталася цими вихідними.

Відео з камер спостереження оприлюднив Центр організації дорожнього руху.

Водій Audi не впорався з керуванням, автівку винесло на зустрічну смугу, де вона протаранила Skoda. Пасажирка Audi від отриманих травм померла на місці. Обидва водії та ще двоє пасажирів отримали травми.

Раніше повідомлялося, що у Києві на спуску з Європейської площі на Поштову сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула жінка. Водій Audi, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Skoda. Водія і пасажира Skoda госпіталізували. У водія Audi виявлено ознаки алкогольного сп'яніння.