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    Смертельна ДТП у центрі Києва: з’явилося відео автокатастрофи

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    Автотроща на Володимирському узвозі - Смертельна ДТП у центрі Києва: з’явилося відео автокатастрофи
    Автотроща на Володимирському узвозі
    Фото: Інформатор

    В результаті ДТП загинула пасажирка Audi

    У мережі з’явилося відео моменту смертельної ДТП на Володимирському узвозі у Києві, що сталася цими вихідними.

    Відео з камер спостереження оприлюднив Центр організації дорожнього руху.

    Водій Audi не впорався з керуванням, автівку винесло на зустрічну смугу, де вона протаранила Skoda. Пасажирка Audi від отриманих травм померла на місці. Обидва водії та ще двоє пасажирів отримали травми.

    Раніше повідомлялося, що у Києві на спуску з Європейської площі на Поштову сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула жінка. Водій Audi, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Skoda. Водія і пасажира Skoda госпіталізували. У водія Audi виявлено ознаки алкогольного сп'яніння.

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