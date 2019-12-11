Смертельна ДТП у центрі Києва: з’явилося відео автокатастрофи
В результаті ДТП загинула пасажирка Audi
У мережі з’явилося відео моменту смертельної ДТП на Володимирському узвозі у Києві, що сталася цими вихідними.
Відео з камер спостереження оприлюднив Центр організації дорожнього руху.
Водій Audi не впорався з керуванням, автівку винесло на зустрічну смугу, де вона протаранила Skoda. Пасажирка Audi від отриманих травм померла на місці. Обидва водії та ще двоє пасажирів отримали травми.
Раніше повідомлялося, що у Києві на спуску з Європейської площі на Поштову сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула жінка. Водій Audi, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Skoda. Водія і пасажира Skoda госпіталізували. У водія Audi виявлено ознаки алкогольного сп'яніння.