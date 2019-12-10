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    З’явилося відео моменту падіння автівки з моста на тротуар у Києві

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    <p>Автомобіль перекинувся з моста</p> - З’явилося відео моменту падіння автівки з моста на тротуар у Києві

    Автомобіль перекинувся з моста

    Фото: dtp.kiev.ua

    В результаті ДТП отримала травми водійка автомобіля

    Патрульна поліція Києва оприлюднила відео з камер спостереження, на якому зафіксовано момент падіння автомобіля Subaru з моста на тротуар біля станції метро «Лівобережна», що сталося 7 грудня.

    Так, 7 грудня близько 17-ї години водійка Subaru, рухаючись по Броварському проспекту в напрямку мосту Метро, не впоралась з керуванням та здійснила наїзд на дорожню огорожу, в результаті чого автомобіль перекинувся на дах.

    В результаті ДТП ніхто, крім 47-річної водійки, травм не отримав. Жінку для ретельного огляду забрали медики до лікарні. Слідчі з'ясовують усі обставити на причини цієї аварії.

    Як повідомлялося, напроти ТРЦ «Комод» автомобіль протаранив огорожу і впав з моста на тротуар.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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