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    Смертельна ДТП у Києві: загинув поліцейський, троє постраждалих

    Через ДТП на проспекті Лобановського утворився великий затор
    За даними очевидців, капрал поліції загинув у лобовому ДТП на проспекті Валерія Лобановського в Києві. «Капрал поліції загинув у лобовому ДТП в Києві на Лобановського. Хонда під управлінням поліцейського, попередньо, вилетіла в лоб Фольксвагена», - повідомили у спільноті dtp.kiev.ua. Як передають ЗМІ, в результаті ДТП
    • Сьогодні, 09:21
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    Через ДТП на проспекті Лобановського утворився великий затор

    За даними очевидців, капрал поліції загинув у лобовому ДТП на проспекті Валерія Лобановського в Києві.

    «Капрал поліції загинув у лобовому ДТП в Києві на Лобановського. Хонда під управлінням поліцейського, попередньо, вилетіла в лоб Фольксвагена», - повідомили у спільноті dtp.kiev.ua.

    Як передають ЗМІ, в результаті ДТП кермувальник Хонди - працівник поліції Державної служби охорони, 1995 року народження, загинув на місці. Ще трьох людей забрала швидка. На місці події працювали рятівники. 

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    Смертельна ДТП у Києві: загинув поліцейський, троє постраждалих
    Смертельна ДТП у Києві: загинув поліцейський, троє постраждалих
    Смертельна ДТП у Києві: загинув поліцейський, троє постраждалих
    Смертельна ДТП у Києві: загинув поліцейський, троє постраждалих
    Смертельна ДТП у Києві: загинув поліцейський, троє постраждалих
    Смертельна ДТП у Києві: загинув поліцейський, троє постраждалих
    Смертельна ДТП у Києві: загинув поліцейський, троє постраждалих
    Смертельна ДТП у Києві: загинув поліцейський, троє постраждалих

    Також на місці аварії наразі працюють слідчі, які будуть встановлювати причини аварії. В обидва боки траси утворились затори на декілька кілометрів.

    Раніше повідомлялося, що вночі 15 лютого, на столичній Троєщині, на перетині вулиці Теодора Драйзера і проспекту Володимира Маяковського автомобіль Volkswagen вилетів із дороги і впав у підземний перехід.

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