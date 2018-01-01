Смертельна ДТП у Києві: загинув поліцейський, троє постраждалих

Через ДТП на проспекті Лобановського утворився великий затор

За даними очевидців, капрал поліції загинув у лобовому ДТП на проспекті Валерія Лобановського в Києві. «Капрал поліції загинув у лобовому ДТП в Києві на Лобановського. Хонда під управлінням поліцейського, попередньо, вилетіла в лоб Фольксвагена», - повідомили у спільноті dtp.kiev.ua. Як передають ЗМІ, в результаті ДТП



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Через ДТП на проспекті Лобановського утворився великий затор

За даними очевидців, капрал поліції загинув у лобовому ДТП на проспекті Валерія Лобановського в Києві.

«Капрал поліції загинув у лобовому ДТП в Києві на Лобановського. Хонда під управлінням поліцейського, попередньо, вилетіла в лоб Фольксвагена», - повідомили у спільноті dtp.kiev.ua.

Як передають ЗМІ, в результаті ДТП кермувальник Хонди - працівник поліції Державної служби охорони, 1995 року народження, загинув на місці. Ще трьох людей забрала швидка. На місці події працювали рятівники.

Також на місці аварії наразі працюють слідчі, які будуть встановлювати причини аварії. В обидва боки траси утворились затори на декілька кілометрів.

Раніше повідомлялося, що вночі 15 лютого, на столичній Троєщині, на перетині вулиці Теодора Драйзера і проспекту Володимира Маяковського автомобіль Volkswagen вилетів із дороги і впав у підземний перехід.