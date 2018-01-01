Моторошний стрибок: у Києві автомобіль пролетів над головою пішохода і впав у перехід

Моторошна ДТП на околицях столиці

Вночі 15 лютого, на столичній Троєщині, на перетині вулиці Теодора Драйзера і проспекту Володимира Маяковського автомобіль Volkswagen вилетів із дороги і впав у підземний перехід. За попередньою інформацією, автомобіль на високій швидкості рухався по вул. Драйзера з боку вул. Миколи Закревського, на перехресті з круговим рухом водій не



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Моторошна ДТП на околицях столиці

Вночі 15 лютого, на столичній Троєщині, на перетині вулиці Теодора Драйзера і проспекту Володимира Маяковського автомобіль Volkswagen вилетів із дороги і впав у підземний перехід.

За попередньою інформацією, автомобіль на високій швидкості рухався по вул. Драйзера з боку вул. Миколи Закревського, на перехресті з круговим рухом водій не впорався з керуванням, зніс відбійник, проїхався по даху одного з кіосків і злетів вниз до підземного переходу.

За кермом автомобіля перебував чоловік 1976 року народження і дві дівчини-пасажирки. Усіх постраждалих госпіталізували. За словами медиків, стан учасників ДТП середньої тяжкості.

У результаті події автомобіль отримав серйозні пошкодження кузова, двигун машини вилетів, а ліве колесо відірвало.

Також повідомляється, що під час моторошного стрибка автомобілю у підземному переході знаходився пішохід, який і викликав оперативні служби.

На місці ДТП працювала поліція. Причини аварії з’ясовуються.





Джерело: Информатор