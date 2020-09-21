Смертельне ДТП на Київщині: вантажівка розчавила легковик (фото)
В результаті ДТП загинула жінка та її 16-річна донька
На автодорозі Владиславка - Карапиші у Миронівському районі Київської області сталася смертельна автопригода.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
На місці події працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, рятувальники та медики.
Встановлено, що місцевий житель, керуючи автомобілем Chery Amulet, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем КамАЗ.
Від отриманих травм 41-річна пасажирка легковика загинула на місці події, а її 16-річна донька померла в кареті швидкої медичної допомоги. Водія із тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося, 20 вересня в Маріуполі Донецької області водій легковика влетів у зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП дві жінки отримали травми.