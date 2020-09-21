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    Смертельне ДТП на Київщині: вантажівка розчавила легковик (фото)

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    Chery Amulet виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з КамАЗом - Смертельне ДТП на Київщині: вантажівка розчавила легковик (фото)
    Chery Amulet виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з КамАЗом
    Фото: Нацполіція

    В результаті ДТП загинула жінка та її 16-річна донька

    На автодорозі Владиславка - Карапиші у Миронівському районі Київської області сталася смертельна автопригода.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місці події працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, рятувальники та медики.

    Встановлено, що місцевий житель, керуючи автомобілем Chery Amulet, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем КамАЗ.

    Від отриманих травм 41-річна пасажирка легковика загинула на місці події, а її 16-річна донька померла в кареті швидкої медичної допомоги. Водія із тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, 20 вересня в Маріуполі Донецької області водій легковика влетів у зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП дві жінки отримали травми.

     

    Національна поліція України ДТП кримінал вантажівки Київщина автомобіль
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