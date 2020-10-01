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    На Академмістечку великий затор: із фури злетів вантаж (відео)

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    Ділянка дороги, де знаходиться фура, огороджена - На Академмістечку великий затор: із фури злетів вантаж (відео)
    Ділянка дороги, де знаходиться фура, огороджена
    Фото: скріншот відео

    Фура із вантажем перекрили смугу руху

    Сьогодні, 1 жовтня, на Академмістечку в Києві спостерігається великий затор. Він пов'язаний із тим, що тут уночі у фури злетів вантаж. Це сталося на перехресті проспекту Академіка Палладіна та вулиці Академіка Єфремова.

    Про ДТП повідомляється на сторінках «Київ оперативний» і dtp.kiev.ua у Facebook.

    Вантаж досі не прибрали з дороги. Ділянка, де знаходиться фура, огороджена.

    Як повідомлялося, 30 вересня у Києві через мокру дорогу і недотримання правил дорожнього руху сталася велика кількість ДТП.

    ДТП Київ дороги вантажівки
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