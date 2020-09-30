У Києві «швидка» протаранила автомобіль (відео)
Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці
Сьогодні, 30 вересня, у Києві автомобіль швидкої допомоги зіткнувся з легковою автівкою.
Аварія трапилась на вул. Петра Запорожця, 4.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
На місці працюють патрульні поліцейські. Вони з'ясовують всі обставини ДТП.
Чи є постраждалі в результаті ДТП, наразі невідомо.
Як повідомлялося, 28 вересня на вул. Липківського, 1 в Соломянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: на регульованому пішохідному переході водій Renault збив пішохода.
29 вересня ввечері на шляхопроводі на Броварському проспекті поблизу станції метро «Чернігівська» автомобіль збив на смерть пішохода.