У Києві «швидка» протаранила автомобіль (відео)



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На місці аварії працюють поліцейські

Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці

Сьогодні, 30 вересня, у Києві автомобіль швидкої допомоги зіткнувся з легковою автівкою.

Аварія трапилась на вул. Петра Запорожця, 4.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

На місці працюють патрульні поліцейські. Вони з'ясовують всі обставини ДТП.

Чи є постраждалі в результаті ДТП, наразі невідомо.

Як повідомлялося, 28 вересня на вул. Липківського, 1 в Соломянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: на регульованому пішохідному переході водій Renault збив пішохода.

29 вересня ввечері на шляхопроводі на Броварському проспекті поблизу станції метро «Чернігівська» автомобіль збив на смерть пішохода.