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    Новини

    У Києві «швидка» протаранила автомобіль (відео)

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    На місці аварії працюють поліцейські - У Києві «швидка» протаранила автомобіль (відео)
    На місці аварії працюють поліцейські

    Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці

    Сьогодні, 30 вересня, у Києві автомобіль швидкої допомоги зіткнувся з легковою автівкою.

    Аварія трапилась на вул. Петра Запорожця, 4.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    На місці працюють патрульні поліцейські. Вони з'ясовують всі обставини ДТП.

    Чи є постраждалі в результаті ДТП, наразі невідомо.

    Як повідомлялося, 28 вересня на вул. Липківського, 1 в Соломянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: на регульованому пішохідному переході водій Renault збив пішохода.

    29 вересня ввечері на шляхопроводі на Броварському проспекті поблизу станції метро «Чернігівська» автомобіль збив на смерть пішохода.

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