Смертельний вибух у центрі Києва: постраждалу дівчину виписали з лікарні
Дівчина отримала легкі ушкодження
Дівчині, яка постраждала від вибуху у центрі Києва, не знадобилась довга госпіталізація. Вона вже перебуває вдома.
Від коментарів постраждала утримується, лише каже, що в неї «руки-ноги цілі» і, що вона опинилась не в тому місці і не в той час. Про це повідомляє ТСН.
Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня, близько 23:00 на вул. Пушкінській, 34 пролунав вибух.
У результаті вибуху в центрі Києва пізно ввечері загинув колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону Донбас і засновник благодійного фонду Купол Віктор Дегтярьов із позивним Сенсей.
Другий загиблий - охоронець офісного будинку, біля якого стався вибух. Ім'я охоронця – Михайло.
У пораненої дівчини легкі ушкодження, її життю нічого не загрожує. Вона перебувала на відстані 30 метрів від місця події.
За фактом загибелі двох чоловіків в результаті вибуху на вулиці Пушкінській розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Як розповів начальник столичного управління поліції Андрій Крищенко, загиблі були знайомі між собою. Вони спілкувались біля офісу на вулиці Пушкінській, де пролунав вибух. Є свідки, а також записи з камер відеоспостереження, які підтверджують, що до них ніхто не підходив і в них ні з ким конфліктів не було.
Основною версією залишається необережне поводження з гранатою.
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