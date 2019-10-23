Смертельний вибух у центрі Києва: постраждалу дівчину виписали з лікарні



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На місці вибуху працювали криміналісти Фото: Нацполіція

Дівчина отримала легкі ушкодження

Дівчині, яка постраждала від вибуху у центрі Києва, не знадобилась довга госпіталізація. Вона вже перебуває вдома.

Від коментарів постраждала утримується, лише каже, що в неї «руки-ноги цілі» і, що вона опинилась не в тому місці і не в той час. Про це повідомляє ТСН.

Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня, близько 23:00 на вул. Пушкінській, 34 пролунав вибух.

У результаті вибуху в центрі Києва пізно ввечері загинув колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону Донбас і засновник благодійного фонду Купол Віктор Дегтярьов із позивним Сенсей.

Другий загиблий - охоронець офісного будинку, біля якого стався вибух. Ім'я охоронця – Михайло.

У пораненої дівчини легкі ушкодження, її життю нічого не загрожує. Вона перебувала на відстані 30 метрів від місця події.

За фактом загибелі двох чоловіків в результаті вибуху на вулиці Пушкінській розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як розповів начальник столичного управління поліції Андрій Крищенко, загиблі були знайомі між собою. Вони спілкувались біля офісу на вулиці Пушкінській, де пролунав вибух. Є свідки, а також записи з камер відеоспостереження, які підтверджують, що до них ніхто не підходив і в них ні з ким конфліктів не було.

Основною версією залишається необережне поводження з гранатою.

Про всі подробиці справи читайте тут.

Дегтярьов народився 24 вересня 1966 року в Якутську (Росія) в родині військових, сам служив у 810 окремій бригаді морської піхоти Червонопрапорного Чорноморського флоту ВМФ СРСР (в/ч 13140, м. Севастополь).

У 2013 році Дегтярьов заснував Союз Морських Піхотинців України. У 2013-2014 роках був активним учасником Революції Гідності. З початку бойових дій на сході України – майор Національної Гвардії.

У складі добровольчого батальйону «Донбас» Дегтярьов створив і очолив окрему групу спеціального призначення «Купол», із якою з червня 2014 року брав участь в АТО на сході України.

Захищаючи Україну 10 серпня 2014 року під Іловайськом отримав серйозне поранення руки, став інвалідом 2-ї групи. У нього залишилися дружина і троє дітей.