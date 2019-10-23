Від вибуху у Києві загинув легендарний ветеран АТО «Сенсей»: усі подробиці станом на ранок



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Один із загиблих у вибуху в Києві служив на Донбасі, інший – охоронець офісу

У результаті вибуху в центрі Києва у вівторок, 22 жовтня, загинув колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону Донбас і засновник благодійного фонду Купол Віктор Дегтярьов із позивним Сенсей.

Про це повідомив ветеран АТО Сергій Тищенко на своїй сторінці в Facebook.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києві по вул. Пушкінській, 34, 22 жовтня близько 23:00 пролунав вибух.

«Київ, Пушкінська, 34 — вибух забрав життя двох. Сенсей Купол пішов у небо. Країна втратила живу легенду. Що і як поки не зрозуміло. Ведуться слідчі дії», — написав Тищенко.

Другий загиблий - охоронець офісного будинку, біля якого стався вибух.Ім'я охоронця – Михайло.

У пораненої дівчини легкі ушкодження, її життю нічого не загрожує. Вона перебувала на відстані 30 метрів від місця події.

Загибель двох людей поліція розслідуватиме як умисне вбивство, відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За словами очевидців, вибух стався біля входу до бару Пророк: на сходах на вулиці сиділи двоє чоловіків, один з яких тримав у руках гранату, яка вибухнула.

«За повідомленнями свідків, хлопці крутили в руках гранату, в якийсь момент вона випала з рук, стався вибух», — йдеться в повідомленні користувачів в соцмережі.

На місце прибули три швидкі, очікують приїзд вибухотехніків.

Водночас, за даними «Київ.Оперативний», між чоловіками стався конфлікт. Потім чоловік дістав гранату, яка і здетонувала у нього у правій руці.

Відзначимо, що поліція деталі інциденту поки не повідомляє, тому причини вибуху і імена жертв поки офіційно не підтверджені.

«Близько 23:00 в Шевченківське управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік почув вибух на вулиці Пушкінській. На місце події прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехніки і лікарі», — повідомив відділ комунікації поліції Києва.