Вибух у центрі Києва: поліція озвучила основну версію трагедії (фото, відео)



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На місці вибуху працювала слідчо-оперативна група Фото: Нацполіція

Справа розслідується як умисне вбивство

За фактом загибелі двох чоловіків в результаті вибуху на вулиці Пушкінській у центрі Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник столичного управління поліції Андрій Крищенко, загиблі були знайомі між собою. Вони спілкувались біля офісу на вулиці Пушкінській, де пролунав вибух. Є свідки, а також записи з камер відеоспостереження, які підтверджують, що до них ніхто не підходив і в них ні з ким конфліктів не було.

«Основною версією залишається необережне поводження з гранатою. Ми провели огляд місця події та офісного приміщення, де виявили залишки алкогольних напоїв. Також за місцем мешкання одного із загиблих під час обшуку ми виявили та вилучили запал від бойової гранати», - додав Крищенко.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня, близько 23:00 на вул. Пушкінській, 34 пролунав вибух.

У результаті вибуху в центрі Києва пізно ввечері загинув колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону Донбас і засновник благодійного фонду Купол Віктор Дегтярьов із позивним Сенсей.

Другий загиблий - охоронець офісного будинку, біля якого стався вибух.Ім'я охоронця – Михайло.

У пораненої дівчини легкі ушкодження, її життю нічого не загрожує. Вона перебувала на відстані 30 метрів від місця події.

Про всі подробиці справи читайте тут.

Дегтярьов народився 24 вересня 1966 року в Якутську (Росія) в родині військових, сам служив у 810 окремій бригаді морської піхоти Червонопрапорного Чорноморського флоту ВМФ СРСР (в/ч 13140, м. Севастополь).

У 2013 році Дегтярьов заснував Союз Морських Піхотинців України. У 2013-2014 роках був активним учасником Революції Гідності. З початку бойових дій на сході України – майор Національної Гвардії.

У складі добровольчого батальйону «Донбас» Дегтярьов створив і очолив окрему групу спеціального призначення «Купол», із якою з червня 2014 року брав участь в АТО на сході України.

Захищаючи Україну 10 серпня 2014 року під Іловайськом отримав серйозне поранення руки, став інвалідом 2-ї групи. У нього залишилися дружина і троє дітей.



