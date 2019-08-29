Тарифи на вивезення і захоронення сміття зростатимуть – Мінприроди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Але якщо ви вдома починаєте зменшувати відходи, то внаслідок цього ваше сміття зменшується», - підказав українцям Семерак

Впровадження в Україні роздільного збору сміття приведе до зростання тарифів.

Про це міністр екології Остап Семерак повідомив в інтерв’ю «Главкому».

Семерак зазначив, що впровадження роздільного збору сміття вплине на тарифи, але українці матимуть змогу економити, завдяки сортуванню відходів вдома та здачі вторсировини.

«У платіжці за комунальні послуги вказано, що ви платите за збір, вивезення і захоронення сміття. Ви не платите за переробку і сортування. Наша стратегія передбачає: 1) зменшити кількість утворень відходів (нині 95% відходів складується на сміттєзвалищах), 2) повторне використання, 3) переробка. І саме на третьому етапі відбувається сортування. Ця послуга небезкоштовна, і звичайно це вплине на тариф. Але якщо ви вдома починаєте зменшувати відходи – віддаєте самі на вторинну переробку, то внаслідок цього ваше сміття зменшується, і, відповідно, знижується плата за нього. Тобто ціна підвищиться, але люди матимуть можливість уникнути цього подорожчання (сортування вдома та здача вторсировини)», - повідомив міністр.

«Скажу непопулярну річ, але це правда. Було б легко стати популістським міністром екології, і, наприклад, провести через парламент закон про пластик. І півроку на тому піаритися. Але мій шлях – інший. Я маю амбіцію навести лад з відходами в Україні в принципі. Не з побутовим сміттям окремо (а його насправді менше 10% у структурі всіх відходів) чи з пластиковими пакетиками. А з небезпечними відходами, з медичними, з хвостосховищами, які займають тисячі гектарів, з промисловими відходами, з радіаційними. Цей перелік величезний. Ми підготували стратегію, яка дає відповіді на всі питання. Це тривалий і дуже довготривалий процес, але Україна має його вже розпочати», - зауважив Семерак.