Як вирішувалась проблема вивозу сміття у Києві 40 років тому

Зараз сміття в основному збирають в кульки, які викидають в сміттєпровід або виносять в контейнери

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Вспоминаю детство золотое. Каждое утро в 7:40 я брал ведро с мусором и шел во двор. В это время приезжала машина для сбора мусора, и сотни детей и мужчин вываливали ведра в кузов мусоровоза. Почему-то вынос мусора был мужским делом. Наверное, потому, что женщины в это время готовили завтрак, после которого дети направлялись в школу, а мужчины – на службу (я жил в военном городке). Вся процедура длилась пять минут, затем машина перемещалась в соседний двор, где ее ждали в 7.45. Сбор и вывоз мусора был отточен буквально до секунды. При этом надо учесть, что мусорных кульков не было, мусор выносили ведрами, которые застилались газетами, чтобы не сильно пачкаться. И было чисто. Нигде не стояли мусорные баки, никакой вони, мусор жителям не докучал. Семья больше одного ведра мусора за сутки не собирала.

Сейчас мусор в основном собирают в кульки, которые выбрасывают в мусоропровод или выносят в стоящие около дома контейнеры. За ними приезжает мусоровоз, опустошает контейнер, переворачивая его в кузов, и едет дальше, оставляя после себя потоки вонючей жижи и вывалившийся на землю мусор.

Все это в зависимости от трудолюбия дворника будет лежать или до следующего утра, или несколько часов. За эти часы весь микрорайон успевает провоняться гнилью. Сейчас жарко - органика гниет быстро. Я уже не говорю об эстетике - грязь машины развозят очень быстро. Да и пешеходу деваться некуда - он на своих подошвах тащит это гнилье в дом.





Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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