  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ляшенко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Як вирішувалась проблема вивозу сміття у Києві 40 років тому

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Як вирішувалась проблема вивозу сміття у Києві 40 років тому

    Зараз сміття в основному збирають в кульки, які викидають в сміттєпровід або виносять в контейнери

    Мовою оригіналу

    Вспоминаю детство золотое. Каждое утро в 7:40 я брал ведро с мусором и шел во двор. В это время приезжала машина для сбора мусора, и сотни детей и мужчин вываливали ведра в кузов мусоровоза. Почему-то вынос мусора был мужским делом. Наверное, потому, что женщины в это время готовили завтрак, после которого дети направлялись в школу, а мужчины – на службу (я жил в военном городке). Вся процедура длилась пять минут, затем машина перемещалась в соседний двор, где ее ждали в 7.45. Сбор и вывоз мусора был отточен буквально до секунды. При этом надо учесть, что мусорных кульков не было, мусор выносили ведрами, которые застилались газетами, чтобы не сильно пачкаться. И было чисто. Нигде не стояли мусорные баки, никакой вони, мусор жителям не докучал. Семья больше одного ведра мусора за сутки не собирала.

    Сейчас мусор в основном собирают в кульки, которые выбрасывают в мусоропровод или выносят в стоящие около дома контейнеры. За ними приезжает мусоровоз, опустошает контейнер, переворачивая его в кузов, и едет дальше, оставляя после себя потоки вонючей жижи и вывалившийся на землю мусор.

    Все это в зависимости от трудолюбия дворника будет лежать или до следующего утра, или несколько часов. За эти часы весь микрорайон успевает провоняться гнилью. Сейчас жарко - органика гниет быстро. Я уже не говорю об эстетике - грязь машины развозят очень быстро. Да и пешеходу деваться некуда - он на своих подошвах тащит это гнилье в дом.


    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    сміття благоустрій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олександр Шмуригін
    Олександр Шмуригін

    Священик

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат України

    Костянтин Боровой
    Костянтин Боровой

    Російський політик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ