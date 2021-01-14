  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Боротьба з негодою на Київщині: на дороги вже висипали понад 2 тис. тонн солі

    • Розсилка
    На дороги Київщини вийшла спецтехніка - Боротьба з негодою на Київщині: на дороги вже висипали понад 2 тис. тонн солі
    На дороги Київщини вийшла спецтехніка
    Фото з відкритих джерел

    Усі автошляхи на Київщині наразі залишаються відкритими для проїзду

    У зв’язку з погіршенням погодних умов на дорогах Київщини працюють 68 одиниць спецтехніки. Йдеться про автошляхи як місцевого, так і державного значень. Ще більше сотні снігозбиральних машин чергують на випадок ускладнення ситуації.

    Про це повідомляє Департамент регіонального розвитку Київської облдержадміністрації.

    Згідно з офіційною інформацією, наразі комунальники під час очищення доріг від ожеледиці та снігу вже використали 2214 тонни піщано-сольової суміші.

    Усі автошляхи на Київщині наразі залишаються відкритими для проїзду. Ускладнення в русі не зафіксовані.

    В області до 18 січня прогнозується щоденне погіршення погоди й значне зниження температури.

    15-16 січня температура вночі сягатиме 13-18 градусів морозу, місцями до 21 морозу, а вдень – до 11-16 градусів морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.

    В Україні 13 січня більшість регіонів засипало снігом. У Полтаві вперше за зиму в ніч на 13 січня випало до п'ятнадцяти сантиметрів снігу. Наразі на Закарпатті ускладнений проїзд дорогами. У Харкові через снігопад заборонили рух вантажівок. Водіїв просять не сідати за кермо.

    У Києві почало сніжити 14 січня.

    Цього тижня в Україні очікуються сильні морози і снігопади. 13 січня на українську територію прийшли циклони Бартош і Димитріос, які матимуть значний вплив на погоду.

    Теги: дороги Київщина снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies