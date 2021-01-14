Боротьба з негодою на Київщині: на дороги вже висипали понад 2 тис. тонн солі

Усі автошляхи на Київщині наразі залишаються відкритими для проїзду

У зв’язку з погіршенням погодних умов на дорогах Київщини працюють 68 одиниць спецтехніки. Йдеться про автошляхи як місцевого, так і державного значень. Ще більше сотні снігозбиральних машин чергують на випадок ускладнення ситуації.

Про це повідомляє Департамент регіонального розвитку Київської облдержадміністрації.

Згідно з офіційною інформацією, наразі комунальники під час очищення доріг від ожеледиці та снігу вже використали 2214 тонни піщано-сольової суміші.

Усі автошляхи на Київщині наразі залишаються відкритими для проїзду. Ускладнення в русі не зафіксовані.

В області до 18 січня прогнозується щоденне погіршення погоди й значне зниження температури.

15-16 січня температура вночі сягатиме 13-18 градусів морозу, місцями до 21 морозу, а вдень – до 11-16 градусів морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.

В Україні 13 січня більшість регіонів засипало снігом. У Полтаві вперше за зиму в ніч на 13 січня випало до п'ятнадцяти сантиметрів снігу. Наразі на Закарпатті ускладнений проїзд дорогами. У Харкові через снігопад заборонили рух вантажівок. Водіїв просять не сідати за кермо.

У Києві почало сніжити 14 січня.

Цього тижня в Україні очікуються сильні морози і снігопади. 13 січня на українську територію прийшли циклони Бартош і Димитріос, які матимуть значний вплив на погоду.