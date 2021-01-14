Погіршення погодних умов: у Києві запрацювали пункти обігріву (фото)

Департамент муніципальної безпеки буде проводити постійний моніторинг пунктів обігріву

Відсьогодні, 14 січня, у Києві почали функціонувати пункти обігріву. Таке рішення міською владою прийняте у зв’язку з різким зниженням температури повітря, яке очікується вже з п’ятниці, 15 січня. Про це під час прес-брифінгу повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Сьогодні з 7:00 почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі. Усі пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, при вході відвідувачі проходять термоскринінг. У всіх пунктах обігріву чергують працівники КП «Муніципальна охорона», які слідкують за порядком.

«Департамент муніципальної безпеки буде проводити постійний моніторинг пунктів обігріву і перевіряти їх на якість, дотримання графіку роботи та завантаженість. Якщо до пунктів звертатиметься велика кількість відвідувачів, ми відкриємо додаткові пункти обігріву, аби уникнути великого скупчення людей», – зазначив Ткачук.

До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки.

Пункти обігріву відкриваються на період ускладнення погодних умов.

Раніше повідомлялося, що в Києві працюватимуть 32 теплопункти.

У Києві з 14 січня очікується погіршення погодних умов. Упродовж 14-15 січня, за прогнозом синоптиків, у столиці можливий сніг, інтенсивні опади прогнозують вдень 14 січня. Також очікується значне зниження температури. Удень 14 січня до -4°C. А вночі проти 15 січня – до -11°C. Упродовж 16-18 січня вдень прогнозують до -15°C, вночі до -20°C.