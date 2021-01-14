Снігопад посилюється: як дорожники розчищають Київ (відео)

Дороги та тротуари обробляються рідкими хлоридамии, сіллю і піщано-соляною сумішшю

Дороги та тротуари обробляються рідкими хлоридамии, сіллю і піщано-соляною сумішшю

На дороги вже висипали понад 200 тонн солі та піщано-соляної суміші

Опади в Києві посилилися. Наразі на дорогах міста працюють 178 одиниць спецтехніки комунальної корпорації «Київавтодор».

Дорожники вже використали 192 тонни солі та 67 тонн піщано-соляної суміші. Про це інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

У разі посилення снігопаду кількість техніки для своєчасного прибирання та ліквідації наслідків негоди буде збільшено. Загалом готові до роботи 544 одиниці.

Нагадуємо, що опади очікуються і завтра, 15 січня.

Під час негоди водіям слід бути максимально уважними, дотримуватись безпечної дистанції на дорогах, аби не наражати на небезпеку себе та інших учасників руху.

Пішоходам також необхідно бути особливо уважними проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

В Україні 13 січня більшість регіонів засипало снігом. У Полтаві вперше за зиму в ніч на 13 січня випало до п'ятнадцяти сантиметрів снігу. Наразі на Закарпатті ускладнений проїзд дорогами. У Харкові через снігопад заборонили рух вантажівок. Водіїв просять не сідати за кермо.

У Києві почало сніжити 14 січня.

Цього тижня в Україні очікуються сильні морози і снігопади. 13 січня на українську територію прийшли циклони Бартош і Димитріос, які матимуть значний вплив на погоду.