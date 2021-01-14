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    На Київ суне негода: дорожники вже напоготові

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    Дорожники розпочинають превентивну обробку доріг і тротуарів - На Київ суне негода: дорожники вже напоготові
    Дорожники розпочинають превентивну обробку доріг і тротуарів
    Фото з відкритих джерел

    До розчищення Києва від снігу 544 одиниці спецтехніки

    У Києві з 14 січня очікується погіршення погодних умов. Упродовж 14-15 січня, за прогнозом синоптиків, у столиці можливий сніг, інтенсивні опади прогнозують вдень 14 січня. Також очікується значне зниження температури. Удень 14 січня до -4°C. А вночі проти 15 січня – до -11°C. Упродовж 16-18 січня вдень прогнозують до -15°C, вночі до -20°C.

    Підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» заявляють про готовність до погіршення погодних умов.

    Заздалегідь, до початку опадів, дорожники розпочнуть превентивну обробку доріг і тротуарів.

    Загалом готові до роботи 544 одиниці спецтехніки.

    Першочергово протиожеледними засобами обробляють підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости й шляхопроводи. Дорожники використовують рідкі хлориди, сіль і піщано-соляну суміш. Водіїв закликають бути обачними на дорозі.

    Київавтодор закликає водіїв бути обачними на дорогах.

    Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що в Києві працюватимуть 32 теплопункти.
    В Україні 13 січня більшість регіонів засипало снігом. У Полтаві вперше за зиму в ніч на 13 січня випало до п'ятнадцяти сантиметрів снігу. Наразі на Закарпатті ускладнений проїзд дорогами. У Харкові через снігопад заборонили рух вантажівок. Водіїв просять не сідати за кермо.

    Раніше повідомлялося, що цього тижня в Україні очікуються сильні морози і снігопади. Уже 13 січня на українську територію прийдуть циклони Бартош і Димитріос, які матимуть значний вплив на погоду.
    Теги: прогноз погоди Київ дороги Київавтодор снігопад
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