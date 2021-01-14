На Київ суне негода: дорожники вже напоготові
До розчищення Києва від снігу 544 одиниці спецтехніки
У Києві з 14 січня очікується погіршення погодних умов. Упродовж 14-15 січня, за прогнозом синоптиків, у столиці можливий сніг, інтенсивні опади прогнозують вдень 14 січня. Також очікується значне зниження температури. Удень 14 січня до -4°C. А вночі проти 15 січня – до -11°C. Упродовж 16-18 січня вдень прогнозують до -15°C, вночі до -20°C.
Підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» заявляють про готовність до погіршення погодних умов.
Заздалегідь, до початку опадів, дорожники розпочнуть превентивну обробку доріг і тротуарів.
Загалом готові до роботи 544 одиниці спецтехніки.
Першочергово протиожеледними засобами обробляють підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости й шляхопроводи. Дорожники використовують рідкі хлориди, сіль і піщано-соляну суміш. Водіїв закликають бути обачними на дорозі.
Київавтодор закликає водіїв бути обачними на дорогах.