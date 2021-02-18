«Снігова» ДТП у Києві: водій BMW розбив автівку, влетівши в замет (фото)

Водій BMW не впорався з керуванням на великій швидкості

У середу, 17 лютого, ввечері на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За попередніми даними, водій BMW не впорався з керуванням і врізався у сніговий замет на узбіччі дороги.

«Хлопець із дівчиною мчали проспектом Перемоги на BMW. Все б добре, але раптово хлопець не впорався з керуванням і в'їхав у купу снігу», – йдеться в повідомленні.

У ДТП ніхто не постраждав, крім автомобіля, в якого розбита передня частина.

Попередньо, водій автівки був тверезий.

Як повідомлялося, дорожники продовжують очищувати Київ від снігу. За добу 16 лютого автодорівці вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу, зокрема, з вулиць Липківського, Льва Толстого, Окіпної, Стеценка, Білоруської, Вишгородської, Лугової, Драйзера, Повітрофлотського шляхопроводу, бульвару Тараса Шевченка, просп. Соборності та інших.