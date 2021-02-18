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    «Снігова» ДТП у Києві: водій BMW розбив автівку, влетівши в замет (фото)

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    Автомобіль отримав пошкодження внаслідок зіткнення з купою снігу - «Снігова» ДТП у Києві: водій BMW розбив автівку, влетівши в замет (фото)
    Автомобіль отримав пошкодження внаслідок зіткнення з купою снігу
    Фото: Київ оперативний

    Водій BMW не впорався з керуванням на великій швидкості

    У середу, 17 лютого, ввечері на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За попередніми даними, водій BMW не впорався з керуванням і врізався у сніговий замет на узбіччі дороги.

    «Хлопець із дівчиною мчали проспектом Перемоги на BMW. Все б добре, але раптово хлопець не впорався з керуванням і в'їхав у купу снігу», – йдеться в повідомленні.

    У ДТП ніхто не постраждав, крім автомобіля, в якого розбита передня частина.

    Попередньо, водій автівки був тверезий.

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    «Снігова» ДТП у Києві: водій BMW розбив автівку, влетівши в замет (фото)
    «Снігова» ДТП у Києві: водій BMW розбив автівку, влетівши в замет (фото)

    Як повідомлялося, дорожники продовжують очищувати Київ від снігу. За добу 16 лютого автодорівці вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу, зокрема, з вулиць Липківського, Льва Толстого, Окіпної, Стеценка, Білоруської, Вишгородської, Лугової, Драйзера, Повітрофлотського шляхопроводу, бульвару Тараса Шевченка, просп. Соборності та інших.

    Теги: ДТП Київ дороги водій автомобіль снігопад
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