«Снігова» ДТП у Києві: водій BMW розбив автівку, влетівши в замет (фото)
Водій BMW не впорався з керуванням на великій швидкості
У середу, 17 лютого, ввечері на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
За попередніми даними, водій BMW не впорався з керуванням і врізався у сніговий замет на узбіччі дороги.
«Хлопець із дівчиною мчали проспектом Перемоги на BMW. Все б добре, але раптово хлопець не впорався з керуванням і в'їхав у купу снігу», – йдеться в повідомленні.
У ДТП ніхто не постраждав, крім автомобіля, в якого розбита передня частина.
Попередньо, водій автівки був тверезий.
Як повідомлялося, дорожники продовжують очищувати Київ від снігу. За добу 16 лютого автодорівці вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу, зокрема, з вулиць Липківського, Льва Толстого, Окіпної, Стеценка, Білоруської, Вишгородської, Лугової, Драйзера, Повітрофлотського шляхопроводу, бульвару Тараса Шевченка, просп. Соборності та інших.