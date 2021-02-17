Під Харковом перекинулася маршрутка з пасажирами. Є постраждалі

Водій не впорався з керуванням та наїхав на відбійник

У Харківській області потрапив аварія сталася з рейсовим автобусом сполученням Харків-Люботин. В результаті ДТП постраждали 10 осіб

Водій автобуса Mercedes не впорався з керуванням та скоїв наїзд на відбійник, після чого транспортний засіб перекинувся, – повідомляє регіональне управління Нацполіції.

Зазначено, що інцидент стався сьогодні о 6:23 ранку в районі 463 км автодороги Київ-Харків-Довжанський, яка проходить через смт Новий Коротич Харківського району.

«41-річний водій автобуса Mercedes сполученням Харків-Люботин під час руху не впорався з керуванням та скоїв наїзд на відбійник, після чого автомобіль перекинувся. За попередньою інформацією, в транспортному засобі перебували 17 пасажирів. 10 громадян отримали тілесні ушкодження і звернулися за медичною допомогою», – йдеться в повідомленні.

Усі обставини аварії встановлюють співробітники поліції.

Нагадаємо, У Києві потяг розчавив авто з людьми. водій ВАЗа, нехтуючи попереджувальними сигналами про наближення поїзда, намагався переїхати переїзд. В цей час на всьому ходу в автомобіль врізався товарний потяг.