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    Під Харковом перекинулася маршрутка з пасажирами. Є постраждалі

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    В салоні автобусу перебували 17 пасажирів - Під Харковом перекинулася маршрутка з пасажирами. Є постраждалі
    В салоні автобусу перебували 17 пасажирів
    Фото: Нацполіція

    Водій не впорався з керуванням та наїхав на відбійник

    У Харківській області потрапив аварія сталася з рейсовим автобусом сполученням Харків-Люботин. В результаті ДТП постраждали 10 осіб

    Водій автобуса Mercedes не впорався з керуванням та скоїв наїзд на відбійник, після чого транспортний засіб перекинувся, – повідомляє регіональне управління Нацполіції.

    Зазначено, що інцидент стався сьогодні о 6:23 ранку в районі 463 км автодороги Київ-Харків-Довжанський, яка проходить через смт Новий Коротич Харківського району.

    «41-річний водій автобуса Mercedes сполученням Харків-Люботин під час руху не впорався з керуванням та скоїв наїзд на відбійник, після чого автомобіль перекинувся. За попередньою інформацією, в транспортному засобі перебували 17 пасажирів. 10 громадян отримали тілесні ушкодження і звернулися за медичною допомогою», – йдеться в повідомленні.

    Усі обставини аварії встановлюють співробітники поліції.

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    Під Харковом перекинулася маршрутка з пасажирами. Є постраждалі
    Під Харковом перекинулася маршрутка з пасажирами. Є постраждалі
    Під Харковом перекинулася маршрутка з пасажирами. Є постраждалі
    Під Харковом перекинулася маршрутка з пасажирами. Є постраждалі
    Під Харковом перекинулася маршрутка з пасажирами. Є постраждалі

    Нагадаємо, У Києві потяг розчавив авто з людьми. водій ВАЗа, нехтуючи попереджувальними сигналами про наближення поїзда, намагався переїхати переїзд. В цей час на всьому ходу в автомобіль врізався товарний потяг.

    Теги: ДТП водій автомобіль Харківщина аварія поліція Mercedes
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