До книги увійшли колажі із фотографій часів Революції гідності та війни на сході України

У Чернігові презентували книгу «Фронтовий Кобзар». Вона створена на основі текстів «Кобзаря» та колажів художника, воїна-добровольця Сергія Пущенка. Про це повідомили в Чернігівській ОДА.

Ідея «Фронтового Кобзаря» виникла в автора шість років тому. До книги увійшли 50 колажів із фотографій часів Революції гідності та війни на сході України. Окрім власних фото автор використав світлини бійців добробатів та фронтових кореспондентів.

Автор проєкту Сергій Пущенко розповів: «Якщо на Грушевського бачили художника, який працювавтривалий час, то був я. Зародилась думка, зробити «Фронтовий Кобзар» на вічне слово кобзаря накласти цю війну, щоб ми її ніколи не забули, робили з цього висновки і боронили свою країну».

Голова ГО «Об'єднання добровольців» Олена Живко охарактеризувала видання: «Ми бачимо присутність Шевченка на фронті. Його слова, як оберіг присутні на бронежилетах наших воїнів. Ми бачимо як в Донецьку розстріляні мовчазні портрети Шевченка. Навіть мовчазний портрет викликає занепокоєння, викликає агресію у ворога. Тому Шевченко сьогодні посеред нас і логічним завершенням його присутності є «Фронтовий Кобзар».

Відомо, що Сергій Пущенко працює над третьою книгою, в основі якої будуть дитячі малюнки, які волонтери передають на фронт.

Нагадаємо, що з 23 по 27 червня у Мистецькому Арсеналі триватиме найбільший та найважливіший літературний фестиваль столиці – 10-й ювілейний «Книжковий Арсенал». На ньому традиційно пройдуть презентації книжок, лекції та обговорення, виставки, концерти та майстер-класи для дітей. Вже з завтрашнього дня є можливість придбати квитки.

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