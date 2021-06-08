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    У Чернігові презентували книгу «Фронтовий Кобзар»

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    Автор проєкту Сергій Пущенко працює над наступною книгою - У Чернігові презентували книгу «Фронтовий Кобзар»
    Автор проєкту Сергій Пущенко працює над наступною книгою
    Фото з відкритих джерел

    До книги увійшли колажі із фотографій часів Революції гідності та війни на сході України

    У Чернігові презентували книгу «Фронтовий Кобзар». Вона створена на основі текстів «Кобзаря» та колажів художника, воїна-добровольця Сергія Пущенка. Про це повідомили в Чернігівській ОДА.

    Ідея «Фронтового Кобзаря» виникла в автора шість років тому. До книги увійшли 50 колажів із фотографій часів Революції гідності та війни на сході України. Окрім власних фото автор використав світлини бійців добробатів та фронтових кореспондентів.

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    У Чернігові презентували книгу «Фронтовий Кобзар»

    Автор проєкту Сергій Пущенко розповів: «Якщо на Грушевського бачили художника, який працювавтривалий час, то був я. Зародилась думка, зробити «Фронтовий Кобзар» на вічне слово кобзаря накласти цю війну, щоб ми її ніколи не забули, робили з цього висновки і боронили свою країну».

    Голова ГО «Об'єднання добровольців» Олена Живко охарактеризувала видання: «Ми бачимо присутність Шевченка на фронті. Його слова, як оберіг присутні на бронежилетах наших воїнів. Ми бачимо як в Донецьку розстріляні мовчазні портрети Шевченка. Навіть мовчазний портрет викликає занепокоєння, викликає агресію у ворога. Тому Шевченко сьогодні посеред нас і логічним завершенням його присутності є «Фронтовий Кобзар».

    Відомо, що Сергій Пущенко працює над третьою книгою, в основі якої будуть дитячі малюнки, які волонтери передають на фронт.

    Нагадаємо, що з 23 по 27 червня у Мистецькому Арсеналі триватиме найбільший та найважливіший літературний фестиваль столиці – 10-й ювілейний «Книжковий Арсенал». На ньому традиційно пройдуть презентації книжок, лекції та обговорення, виставки, концерти та майстер-класи для дітей. Вже з завтрашнього дня є можливість придбати квитки.

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    Теги: Київ книги фестиваль
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    У Чернігові презентували книгу «Фронтовий Кобзар»