Сьогодні аеропорт «Київ» відновить роботу



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Аеропорт «Київ» не працював 10 днів

Термінали та злітні смуги запрацюють з 9:00

Сьогодні Міжнародний аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського відновить свою роботу після 10-денної перерви.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту в Facebook.

Наголошується, що термінали та злітні смуги запрацюють з 9:00. Всі заплановані роботи з ремонту злітно-посадкової смуги за час, коли аеропорт був закритий, виконані.

«Вже о 9:00, 12 вересня, той час коли термінали оживуть і наповняться пасажирами. Час, коли на злітну смугу сідатимуть літаки. Врешті кінці все, що запланували, реалізували, всі роботи виконані, останні доробки», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за серпень 2019 року Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського аеропорт обслужив 265,7 тис. пасажирів, що на 25,8% менше, ніж у серпні 2018.

Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах у серпні, – 259 тис., на внутрішніх – 6,7 тис. пасажирів.

Кількість рейсів у серпні 2019 року склала 2 655 на приліт і виліт, що на 18,5% менше аналогічного періоду 2018 р., з них міжнародних рейсів – 2 245, внутрішніх - 410.

Найбільш популярні міжнародні напрямки в серпні 2019 року – Мінськ (Білорусь), Варшава (Польща), Рим (Італія), Анкара (Туреччина), Берлін (Німеччина), Франкфурт-на-Майні (Німеччина), Відень (Австрія); внутрішні - Одеса, Запоріжжя, Львів.