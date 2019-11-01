Відкрито рух новою ділянкою Великої Окружної дороги (фото)



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Ділянку Окружної зроблено від проспекту Рокоссовського до вулиці Сім'ї Кульженків Фото: Київавтодор

Тепер можна об’їхати площу Шевченка, на якій завжди затори

Сьогодні, 1 листопада, відкрився рух новою ділянкою Великої Окружної дороги - від проспекту Рокоссовського до вулиці Сім'ї Кульженків.

Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«Тепер можна швидко і зручно об’їхати площу Шевченка», - зазначають дорожники.

Раніше відкриття ділянки Великої Окружної дороги анонсував мер Києва Віталій Кличко.

На ділянці вклали асфальт, встановили бордюри та облаштували дощову каналізацію. Також встановили сучасне LED-освітлення. Облаштовано пішохідні тротуари та підземні переходи.

Після закінчення цієї ділянки розпочнеться активна фаза будівництва мосту над залізничною колією та вулицею Богатирською. На вулиці Богатирській вже спорудили основну конструкцію мосту над дорогою, розширили проїжджу частину під заїзди та виїзди з мосту. Також влаштовано асфальтобетонне покриття основного проїзду – «Вишгород-Київ». Роботи, які можливі за технологією, триватимуть і в зимовий період.

Кличко також повідомив, що після завершення всього обсягу робіт буде створений ще один шлях для об’їзду столиці.



