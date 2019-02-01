Сьогодні у годину пік буде перекрито рух Північним мостом



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Київавтодор проводитиме ремонтні роботи на мосту

Сьогодні, 1 лютого, буде частково обмежено рух транспорту на Північному мосту у Києві. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Такі заходи пов’язані з ремонтними роботами на мосту.

«1 лютого з 16.00 год. до 21.00 год. у зв’язку з виконанням ремонту покриття на Північному мосту через р. Дніпро буде частково обмежено рух транспорту у напрямку житлового масиву Оболонь», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, у четвер, 31 січня, також було частково обмежено рух транспорту на Північному мосту через Дніпро.