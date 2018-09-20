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    Сьогодні у семи районах Києва відбудуться ярмарки (адреси)

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    Сьогодні у семи районах Києва відбудуться ярмарки (адреси)

    На ярмарках у столиці представлена сільськогосподарська продукція

    У четвер, 20 вересня, у районах Києва відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Отже, сьогодні ярмарки відбудуться у:

    • Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
    • Печерському районі – вул. Московська, 2;
    • Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 33;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

    Як повідомлялося, у столиці ярмарки триватимуть до кінця тижня.

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