Сьогодні в Києві перекриті дві вулиці через зйомки фільму з Ван Дамом



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У Києві тривають зйомки художнього фільму «The Last Mercenary»

У вівторок, 18 серпня, з 05:00 до 14:00 у столиці відбуватимуться зйомки художнього фільму «The Last Mercenary» за участю актора Жан-Клода Ван Дама виробництва компанії Netflix.У зв’язку з цим перекриватимуть вулицю Гоголівську та буде обмежено рух на вулиці Січових Стрільців. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1168.

Вулиця Гоголівська перекриватиметься у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців. На вулиці Січових Стрільців обмежуватиметься рух у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської.

В рамках зйомок фільму «The Last Mercenary» передбачено також перекриття вулиці Ярославської, а саме:

25 серпня з 05:00 до 21:00: на вулиці Ярославській (у кварталі від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Почайнинської).

Як повідомлялося, зйомки художнього фільму триватимуть із 10 серпня до 26 вересня.

Відповідальність за підготовку та проведення зйомок взяв на себе організатор – товариство з обмеженою відповідальністю «Еппл Трі Продакшнс». Організатор має забезпечити дотримання правил благоустрою, протиепідемічних вимог тощо.