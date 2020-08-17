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    В’їзд вантажівок у Київ знову обмежено

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    Вантажівки не можуть рухатися Києвом з&nbsp;10 до 22 години&nbsp; - В’їзд вантажівок у Київ знову обмежено
    Вантажівки не можуть рухатися Києвом з 10 до 22 години 

    Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва

    У Києві обмежено рух для великовагового автотранспорту у зв'язку зі спекою.

    Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «З 10-ї до 22-ї години обмежений в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад +28°С», - йдеться в повідомленні.

    Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.

    Нагадаємо, що обмеження запроваджено розпорядженням КМДА від 7 липня 2012 року № 1173 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря».

    До слова, 10 серпня екіпаж патрульних слідкував за дотриманням обмежень щодо виїзду в Київ великогабаритних транспортних засобів. Інспектори зупинили автомобіль MAN з напівпричепом та повідомили кермувальнику, що подальший рух заборонений. Чоловік відмовився виконувати вказівку поліцейських, різко розпочав рух та здійснив наїзд на ногу одному з інспекторів.

    Київ дороги спека вантажівки КМДА
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