В’їзд вантажівок у Київ знову обмежено
Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва
У Києві обмежено рух для великовагового автотранспорту у зв'язку зі спекою.
Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
«З 10-ї до 22-ї години обмежений в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад +28°С», - йдеться в повідомленні.
Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.
Нагадаємо, що обмеження запроваджено розпорядженням КМДА від 7 липня 2012 року № 1173 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря».
До слова, 10 серпня екіпаж патрульних слідкував за дотриманням обмежень щодо виїзду в Київ великогабаритних транспортних засобів. Інспектори зупинили автомобіль MAN з напівпричепом та повідомили кермувальнику, що подальший рух заборонений. Чоловік відмовився виконувати вказівку поліцейських, різко розпочав рух та здійснив наїзд на ногу одному з інспекторів.