Ремонт столичних доріг перейшов у режим нон-стоп (фото)
Ремонтні роботи на дорогах Києва не припиняються у вихідні
Ремонтні роботи на столичних дорогах тривають і в будні, і у вихідні цілодобово. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв на своїй сторінці у Facebook.
Наразі завершується капiтальний ремонт Борщагiвського шляхопроводу і перший етап реконструкції Пейзажнoï алеï.
«Влаштовуємо нижнiй та середнiй шари покриття на пр. С.Бандери, ремонтуємо капітальним ремонтом шляхопроводи на перетині вул. Богатирської з пр. Оболонським і С.Бандери, пр. Гузара», - написав Густєлєв.
Серeднiй ремонт відбувається на вулицях Автозаводській, Марини Цвєтаєвоï, Анни Ахматовоï, Салютній, Свiтлицького та iншi.
Як повідомлялося, на Південному мосту почалися ремонтні роботи. У зв'язку з чим із 22:00 7 серпня до 28 вересня на мосту частково обмежено рух.
11 серпня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ремонт Борщагівського шляхопроводу завершується і за два тижні буде відновлено проїзд транспорту оновленим шляхопроводом у напрямку Кільцевої дороги.