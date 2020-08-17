Ремонт столичних доріг перейшов у режим нон-стоп (фото)



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Ремонт шляхопроводу на перетині вул. Богатирської з пр. Оболонським Фото: Олександр Густєлєв, Facebook

Ремонтні роботи на дорогах Києва не припиняються у вихідні

Ремонтні роботи на столичних дорогах тривають і в будні, і у вихідні цілодобово. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв на своїй сторінці у Facebook.

Наразі завершується капiтальний ремонт Борщагiвського шляхопроводу і перший етап реконструкції Пейзажнoï алеï.

«Влаштовуємо нижнiй та середнiй шари покриття на пр. С.Бандери, ремонтуємо капітальним ремонтом шляхопроводи на перетині вул. Богатирської з пр. Оболонським і С.Бандери, пр. Гузара», - написав Густєлєв.

Серeднiй ремонт відбувається на вулицях Автозаводській, Марини Цвєтаєвоï, Анни Ахматовоï, Салютній, Свiтлицького та iншi.

Як повідомлялося, на Південному мосту почалися ремонтні роботи. У зв'язку з чим із 22:00 7 серпня до 28 вересня на мосту частково обмежено рух.

11 серпня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ремонт Борщагівського шляхопроводу завершується і за два тижні буде відновлено проїзд транспорту оновленим шляхопроводом у напрямку Кільцевої дороги.