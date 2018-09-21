Сьогодні ярмарки відбудуться у дев’яти районах столиці (адреси)
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На сезонних ярмарках передбачено продаж сільськогосподарської продукції
У п’ятницю, 21 вересня, у районах Києва відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Отже, сьогодні ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
- Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
- Подільському районі – пров. Полковий (в межах вулиць Білицької та Полкової), вул. Світлицького, 33;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
- Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та Миколи Кривоноса), пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленської);
- Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).
Як повідомлялося, у столиці ярмарки триватимуть до кінця тижня.