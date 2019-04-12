Ретроавто серед сотні літаків: у Києві відбудеться 10-й фестиваль OldCarLand (фото)



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Фото: прес-служба OldCarLand

На фестивалі можна буде придбати ретроавтомобіль

9-12 травня у Музеї авіації в Києві відбудеться 10-й ювілейний фестиваль ретроавто OldCarLand, який до цього відбувся восени 2018 року. Більше тисячі ексклюзивних ретроавто розмістяться серед сотні літаків і здивують відвідувачів своєю красою.

На фестивалі будуть представлені експонати з України та інших країн - від велосипедів і легкових авто до важкої військової техніки та залізничної техніки. Найстаршим автомобілям-учасникам - понад 100 років і багато хто з них збережені в єдиному екземплярі. Не обійдеться і без ралі на старовинних автомобілях і конкурсу елеганції - коли власники машин переодягаються в одяг епохи випуску авто. Про це пише Сегодня.

Цього разу фестиваль святкує круглу дату - він відбудеться вдесяте. З цього приводу на OldCarLand підготували спеціальну експозицію з дев'яти машин, які отримали Гран-прі в попередні роки. Серед них: перша масова модель в світі Ford T 1909 року, Buick Town Car 1924 року, ЗІС-110 1946, Mercedes-Benz 190 SL 1958 і інші.

Також на фестивалі покажуть чимало моделей 60-80-х років виробництва, які раніше не були на подібних заходах. Це - Opel, Alfa Romeo, Ford та інші. Крім цього, привезуть автомобілі, які неможливо зустріти на вулицях - Oldsmobile, Buick, Chevrolet, Cadillac, Maserati, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, представницькі ЗІЛ і ГАЗ.

Традиційно на OldCarLand відбудеться шоу дрифту на автомобілях, будуть працювати ресторанні зони. Крім цього, буде безліч розважальних дитячих зон: буде працювати зал ігрових автоматів 80-х років, проходитимуть змагання на педальних машинках.

На фестивалі можна буде не тільки дивитися на авто, а й придбати собі найбільш вподобану модель. На локації «АвтоМотоПродаж» продаватимуть старовинну техніку - від раритетних мотоциклів до рідкісних моделей автомобілів.