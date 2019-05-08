Найбільший фестиваль раритетних автомобілів претендує на рекорд України



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Фото: facebook.com/Oldcarland

Найстарішим автомобілям-учасникам - понад 100 років. Багато із них збережені в єдиному екземплярі й мають незвичайну історію

У Києві 9 травня 2019 року відбудеться офіційна реєстрація національного рекорду України «Найбільша кількість старовинних автомобілів на одній локації». Очікується орієнтовно тисяча одиниць ексклюзивної ретротехніки виробництва різних країн світу, яка буде представлена на найбільшому в Україні технічному фестивалі Old Car Land.

Найстарішим автомобілям-учасникам - понад 100 років. Багато із них збережені в єдиному екземплярі й мають незвичайну історію. У рамках фестивалю відбудеться ралі на старовинних автомобілях і пройде конкурс елеганції - коли власники машин будуть одягнені у вбрання епохи випуску авто. Крім цього, будуть привезені моделі автомобілів, які неможливо зустріти на вулицях - Oldsmobile, Buick. Chevrolet, Cadillac, Maserati, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, представницькі ЗіЛ і ГАЗ тощо.

«За міжнародними правилами, вінтажні автомобілі мають бути не молодшими 30 років. Тобто, до рекорду будуть зараховуватися авто не молодші 1989 року випуску включно», - пояснила керівник Національного реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

У честь Х ювілейного фестивалю буде представлено експозицію із 9 машин, які отримали Гран-прі у попередні роки. Серед них - перша масова модель у світі Ford T 1909 року, Buick Town Car 1924 року випуску, ЗіС-110 1946 року, Mercedes-Benz 190 SL 1958 року та інші.

Вперше на Old Car Land організують креативну локацію «Вулиця Ніцци» із експозицією іноземних автобусів. Із пасажирської техніки будуть моделі різних брендів - Saviem, MAN, Ikarus, Mercedes-Benz, Bluebird. Приїде й вітчизняна техніка - найстаріші та найновіші ЛАЗи, старовинний ЗиС, масовий ПАЗ.

У найбільшому вертольоті у світі Мі-26 відбудеться масштабна експозиція велосипедів. На прикладі представлених моделей можна буде побачити, як за останні 100 років змінилася рама, вага та механізми велосипедів. Крім цього, презентують рідкісну педальну техніку 20-30-х років.

На фестивалі діятиме виставка військової техніки часів Другої світової війни. Буде представлений легендарний радянський танк Т-34, вантажівка ЗиС-5, ГАЗ АА, ГАЗ 67 Б, американські Dodge 3/4, Studebaker, Willys MВ, німецькі моделі Opel Blitz, BMW R12 тощо.

І вже традиційно на Old Car Land відбуватимуться шоу дрифту на автівках.

Реєстрація національного рекорду України відбудеться 9 травня 2019 року о 10:30 у Державному музеї авіації ім. Олега Антонова.