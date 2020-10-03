Спецназ затримав у Києві чоловіка, який стріляв у поліцейського



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При силовій підтримці спецназівців зловмисник затриманий Фото: Нацполіція

З вогнепальним пораненням ноги співробітника поліції госпіталізували

У Києві бійці «Корду» затримали зловмисника, який стріляв у співробітника поліції.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці заявили, що інцидент стався 2 жовтня в одному з будинків на вулиці Григоренка, де мав відбутися обшук. З вогнепальним пораненням ноги співробітника поліції госпіталізували. При силовій підтримці спецназівців зловмисник затриманий.

У поліції заявили, що правоохоронці прийшли для проведення санкціонованого обшуку до одного з фігурантів справи, порушеної слідчим відділом Печерського управління поліції по ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК.

Правоохоронці заявили, що чоловік відчинив двері квартири, а коли поліцейські представилися, вистрілив в одного з них, а потім закрився в квартирі.

В результаті 28-річного співробітника кіберполіції з вогнепальним пораненням ноги госпіталізували. Для затримання зловмисника в столиці була введена спеціальна поліцейська операція. Спецназівці корду затримали стрільця.

За даними поліції, зловмисник – 25-річний киянин. Пістолет, попередньо – травматичної дії, вилучено. Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК, з ним проводяться слідчі дії.

За інформацією Департаменту кіберполіції, затриманий на сайті пропонував організацію інтернет-бізнесу «під ключ». Поліцейські заявили, що клієнти платили внески від 27 до 60 тисяч гривень. Однак, отримавши гроші - зловмисник зникав, а взяті на себе обов'язки не виконував. Правоохоронці стверджують, що від шахрайських дій постраждали понад 200 осіб. Сума збитку становить понад 8 мільйонів гривень.

За фактом поранення поліцейського слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.