Спецпредставник ЄС з прав людини відвідав Бучу та Ірпінь

Під час робочої зустрічі обговорювались питання розслідування воєнних злочинів Російської Федерації на Київщин

Спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Еймон Гілмор відвідав Бучу й Ірпінь, де окупанти чинили злочини проти мирних жителів. Про це повідомляє Нацполіція.

Зазначено, що Гілмор та начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов відвідали зруйнований Ірпінський відділ поліції, Романівський міст та пошкоджені під час обстрілів агресорів об'єкти цивільної інфраструктури міста, а також братську могилу в Бучі.

«Для мене честь зустрітись сьогодні з представниками Нацполіції України. Увесь світ був шокований російською агресією в Україні, жорстокістю цих злочинів і Європейський Союз нині підтримує Україну. Ми докладемо усіх зусиль, аби винні у цих злочинах були притягнуті до відповідальності. Україна — частина європейської родини. Україна належить до Євросоюзу», – сказав спецпредставник ЄС з прав людини.

Під час робочої зустрічі обговорювались питання розслідування воєнних злочинів Російської Федерації на Київщині, порушення міжнародного гуманітарного права, а також допомога постраждалим від російської агресії.

Візит Еймона Гілмора триватиме кілька днів. Спецпредставник ЄС з прав людини прибув до України, щоб особисто ознайомитись зі злочинами, які скоїла російська армія.

Нагадаємо, 16 червня з візитом в Україні перебували прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон.

Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.