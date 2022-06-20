The New York Times: Більшість зброї, яку використовує Росія, є некерованою

У загальному підсумку на цих світлинах зафіксували більше 2000 використаних або розірваних боєприпасів

Журналісти New York Times провели масштабне розслідування й нарахували, що російські військові в більше, ніж 450 випадках застосовували некеровані боєприпаси, використання котрих прямо заборонене або суттєво обмежене міжнародним правом.

Журналісти проаналізували більше 1000 фотографій, зроблених кореспондентами видання в Україні, а також іншими перевіреним військовими кореспондентами. Для розслідування також залучали світлини, які поширюють українські урядові та військові сторінки в соцмережах.

У загальному підсумку на цих світлинах зафіксували більше 2000 використаних або розірваних боєприпасів, більша частина з яких кваліфікується як неточна.

Журналісти дійшли висновку, що російська армія свідомо використовує неточні боєприпаси на територіях з цивільними об’єктами та беззбройним населенням, порушуючи засадничі норми міжнародного права щодо законів і звичаїв війни.

210 видів боєприпасів, які зуміли зазнімкувати журналісти, прямо заборонені до використання міжнародними конвенціями. Найбільш часто використовували касетні боєприпаси, які становлять значну небезпеку. Нерозірвані суббоєприпаси можуть загрожувати цивільному населенню на території ще впродовж десятка років.

Ще більше 330 боєприпасів розірвалися біля або по цивільних будівлях.

Автори матеріалу визнають, що через труднощі зі збором інформації вказані цифри применшують справжній масштаб використання забороненої зброї на полі бою в Україні.

Експерти з міжнародного права та посадовці уряду США в розмові з журналістами визнали, що російські військові порушили всі можливі основоположні принципи міжнародного права щодо законів і звичаїв війни.

Деякі з боєприпасів дозволені для використання винятково проти військових цілей за умови, що сторона, яка запускає такі боєприпаси, через застосування розвідників або дронів перевіряє свої цілі та коригує вогонь, аби не нашкодити цивільним. Зокрема, це стосується застосування снарядів 9М22У для РСЗВ «Град».

У середовищі бетонних багатоповерхівок у містах ці снаряди стають ще більш смертоносними, бо вибухова хвиля підсилюється через опівр бетону та розриви суббоєприпасів поруч. Гострі металеві уламки розлітаються навсібіч, глибоко розриваючи внутрішні органи й тканини людей.

Так само журналісти підтвердили систематичне використання кластерних боєприпасів з РСЗВ «Ураган», зокрема по населених пунктах.

Також серед знахідок, верифікованих журналістами, протипіхотні міни та ручні гранати, які російські окупанти залишили в цивільних об’єктах після відступу. До прикладу міна ПОМ-3, яка заборонена міжнародними конвенціями.

Окремо журналісти видання підтвердили, що росіяни застосовують точні ракети та боєприпаси проти цивільної інфраструктури. Це свідчить про те, що росіяни свідомо визначають цілі для точних боєприпасів і це не було «помилкою».

У матеріалі згадують також про використання боєприпасів із флешеттами – дрібними металевими цвяшками – і фосфорними боєприпасами.

Найбільшою загрозою, за словами авторів, матеріалу є міни й нерозірвані суббоєприпаси в ґрунті, які можуть залишатися нерозірваними десятки років і становити загрозу для місцевого населення.

Із методологією та особами фотографів можна детально ознайомитися в станні New York Times.

Нагадаємо, як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ, українські підрозділи відбили штурм у районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте. Триває штурм у напрямку Оріхове – Гірське. Зараз росіяни також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили.