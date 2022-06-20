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    Події в Україні

    Українська авіація знищила ротно-тактичну групу та опорний пункт окупантів

    Винищувачі Повітряних сил патрулюють повітряний простір та прикривають дії ударної авіації - Українська авіація знищила ротно-тактичну групу та опорний пункт окупантів
    Винищувачі Повітряних сил патрулюють повітряний простір та прикривають дії ударної авіації
    фото з відкритих джерел

    В результаті авіанальотів 19 червня знищено техніку та живу силу ротно-тактичної групи окупантів

    У неділю, 19 червня, українська авіація знищила ротно-тактичну групу російських військ та один із опорних пунктів ворога. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

    Винищувачі Повітряних Сил патрулюють повітряний простір та прикривають дії ударної авіації, яка завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на кількох напрямках.

    «В результаті авіанальотів 19 червня знищено техніку та живу силу ротно-тактичної групи окупантів, а також один із опорних пунктів противника», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, зенітники Повітряних сил збили безпілотник.

    «Повітряні Сили Збройних Сил України продовжують виконувати завдання із захисту суверенітету та державної цілісності України. 19 червня підрозділ зенітних ракетних військ знищив ворожий безпілотний літальний апарат ворога», – зазначили військові.

    аніше бійці з Нацгвардії знищили бойову машину піхоти російських окупантів у районі Сєвєродонецька точним ударом з артилерії.

    Нагадаємо, що росіяни атакували Одещину й у ніч на 18 червня. Російські війська випустили дві крилаті ракети «Онікс» з берегового ракетного комплексу з території Криму. Українська система протиповітряної оборони знищила ракети в повітрі.

    Також сьогодні вранці жителі Києва та області чули два потужні вибухи. У Київській ОВА повідомили, що це результат відпрацювання українських систем протиповітряної оборони по ворожому повітряному об’єкту.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна військові Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    Українська авіація знищила ротно-тактичну групу та опорний пункт окупантів