Статус кандидата в ЄС: Макрон зробив заяву щодо України
Лідери європейських країн підтримали Україну
Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон за підсумками зустрічі в Києві з Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем‘єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.
«Франція виділила $2 млрд доларів на підтримку України. Ми будемо продовжувати надавати Україні підтримку. Найближчими тижнями я готовий прийняти рішення на надання додаткових САУ Ceasar», – наголосив Макрон.
Також Макрон заявив, що Франція не буде змушувати Україну до мирних переговорів з РФ. Українська влада особисто має визначити умови для діалогу з Кремлем.
«Ми завжди підтримуємо варіант діалогу, бо одного прекрасного дня конфлікт має припинитися і мають початися переговори. Але умови переговорів мають бути визначені Україною: Франція та Німеччина ніколи не будуть посередниками за спиною України та ніколи не вимагатимуть від України умов», - наголосив голова французької держави.
Він також зазначив, що завжди інформував президента України Володимира Зеленського про контекст своїх переговорів з Путіним.
До слова, Емманюель Макрон побував у Ірпені, після чого у Twitter-аккаунті французького лідера з’явився пост українською мовою.
Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.
Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.
Згодом стало відомо, що до них приєднався ще один лідер – президент Румунії Клаус Йоханніс.