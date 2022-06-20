Австралія передала Україні перші бронетранспортери М113

Перші чотири з 14 австралійських бронетранспортерів M113AS4 були завантажені в український вантажний літак

В рамках нової партії військової допомоги Австралія відправила в Україну перші чотири із 14 обіцяних бронетранспортерів М113. Про це повідомив портал Мілітарний.

«Перші чотири з 14 австралійських бронетранспортерів M113AS4 були завантажені в український вантажний літак минулого тижня й доставлені в Україну в рамках пакету військової допомоги на суму 285 мільйонів доларів», – йдеться у повідомленні.

В рамках модернізації бронетранспортер отримав башту, в якій розташовано модернізований 12,7 мм кулемет Browning M2HB-QCB.

Такі ж бронетранспортери Україна вже отримала чи отримає від США, Данії, Нідерландів, Португалії та Литви.

Нагадаємо, що також Австралія передала Україні шість 155-мм гаубиць M777, артснаряди, протитанкову зброю, медичні засоби, обладнання для радіаційного моніторингу та засоби індивідуального захисту, бронежилети та військове спорядження, сухі пайки. Крім того, Австралія зробила фінансові внески до цільового фонду НАТО для України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Греція відправить в Україну радянське озброєння.

Берлін передасть Греції бронетранспортери, щоб Афіни могли відправити в Україну стару техніку.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц не повідомив про те, які саме бойові машини піхоти передадуть Греції та яке обладнання Афіни направлять Києву.