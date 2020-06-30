Грози, шквали та спека: прогноз погоди в Україні на сьогодні



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У більшості областей України сьогодні збережеться дощова погода

У Києві сьогодні вдень очікується гроза, температура 26-28°

В Україні у вівторок, 30 червня, в окремих областях очікуються дощі з грозами та шквалами, температура вночі 15-20°, вдень 24-29°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Уночі та вранці у західних областях значні дощі з грозами, вдень у північних, центральних та південних областях короткочасні грозові дощі; в окремих районах град, на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 5-10м/с, при грозах місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°, у південних та східних областях 30-34°; у західних областях вночі 13-18°, вдень 22-27°», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

Нагадаємо, вчора у Маріуполі розбушувалася стихія – в місті була злива з грозою, затопило деякі вулиці.

Також злива затопила чотири санаторії в Моршині.