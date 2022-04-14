Спікери парламентів Чехії та Польщі побували у знищеному окупантами Ірпені

Мілош Вистрчіл та Томаш Гродський відвідають села і міста, які були пошкоджені російським агресором

Мер Ірпеня розповів про звірства російської армії

До України сьогодні прибули спікер Сенату Польщі Томаш Гродський та голова чеського парламенту Мілош Вистрчіл. Одразу після прибуття до Києва вони поїхали до знищеного росіянами міста Ірпінь. Під час візиту до міста їх супроводжував ірпінський міський голова Олександр Маркушин. Він розповів їм про звірства російської армії та висловив міжнародним гостям подяку за підтримку.

«Щойно розповів про військові злочини рашистів в Ірпені спікеру Сенату Польщі Томашу Гродському та голові чеського парламенту Мілошу Вистрчілу, які відвідали наше місто», – написав Маркушин.

Він також подякував їм за поширення інформації про жорстокість і нелюдську поведінку окупантів в Україні. А також за підтримку жінкам та дітям, які стали біженцями через війну.

Нагадаємо, у Київ 14 квітня з офіційним візитом прибули спікери парламентів Чехії та Польщі Мілош Вистрчіл та Томаш Гродський.

13 квітня лідери одразу чотирьох країн Європейського Союзу – президенти Польщі Анджей Дуда, Литви Гітанас Науседа, Латвії Егілс Левітс та Естонії Алар Каріс. Вони побували у звільненій Бородянці на Київщині.