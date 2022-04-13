Зруйнована росіянами Бородянка шокувала президентів чотирьох країн (фото)

Канцелярія президента Польщі оприлюднила фото візиту, на яких зображені президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії

«Ось де темна сторона людства показала своє обличчя», – написав литовський президент

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егітс Левітс та Алар Каріс в рамках візиту до України відвідали селище Бородянка Київської області, яка була майже вщент зруйнована російськими військами. Про це написавлитовський президент Гітанас Науседа.

«Відвідав сьогодні Бородянку. Ось де темна сторона людства показала своє обличчя. Жорстокі воєнні злочини, вчинені російською армією, не залишаться безкарними. Воєнні злочинці мають переслідуватися на міжнародному рівні. Тримайся, Україно!» – написав Науседа.

Водночас канцелярія президента Польщі оприлюднила фото візиту, на яких зображені президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

Про візит іноземних президентів повідомила і пресслужба прем'єр-мністра Дмитра Шмигаля.

«Бачили численні руйнування будинків та інфраструктури в селах Київської області. Уздовж доріг – розстріляні та спалені автівки. На багатьох – напис «Діти». Розповів нашим партнерам про численні злочини, які окупанти вчиняють на українській землі», – зазначив Шмигаль.

За його словами, сторони говорили також про необхідність запровадження масштабних санкцій, які допоможуть зупинити війну, і невідворотної відповідальності агресора.

«Візит президентів чотирьох країн Євросоюзу на Київщину свідчить про міцну міжнародну коаліцію на підтримку України. І, сподіваюсь, переконає тих, хто сумнівається, в тому, що мати справу з Росією – це фінансувати тероризм і геноцид українців», - зазначив прем'єр.

У рамках візиту до України президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії анонсували «сильне повідомлення про політичну підтримку та військову допомогу» та мають зустрітися з президентом Володимир Зеленським.

Бородянка Бучанського району була захоплена росіянами з перших днів війни. Ворог рівняв її з землею, завдаючи ударів з різноманітного озброєння. 1 квітня вона була звільнена від загарбників.

Після зачистки територій Київщини від окупантів зʼясувалися масштаби звірств, які вони чинили з мирними мешканцями. З дітьми, жінками, літніми людьми, чоловіками – усіма без винятку. Близько 200 людей в містечку зникли безвісти.

Нагадаємо, як нНад понівеченою росіянами Бородянкою замайорів український прапор.

Сьогодні Міноборони пояснило, чому повертатися до Києва ще рано.

За останніми даними поліція вже виявила більш як 720 тіл мирних мешканців, убитих росіянами на Київщині.

Нещодавно стали відомі імена окупантів, які вбивали українців у Бородянці.

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