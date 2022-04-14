Звірства на Київщині та в Маріуполі. Оприлюднено імена російського командування

Під керівництвом російського командування здійснювали злочини проти мирного населення України

Головне управління розвідки України здобуло дані на російських воєнних злочинців, що належать до найвищого командного складу. Вони усвідомлено виконували накази путінського режиму щодо знищення української держави, повідомили в ГУР Міноборони.

«Солодчук Валерий Николаевич бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командує підрозділами 36-ї армії, виділеними до складу угруповання військ «Схід». У період із лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку», – зазначили у розвідці. Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області. Восени 2014 р. – навесні 2015 р. він керував формуванням на тимчасово окупованій території Донецької області 1 армійського корпусу 12 Командування резерву (надалі Центр територіальних військ, 8 армія) Південного ВО ЗС РФ. Командувач 1 АК.

«Дворников Олександр Володимирович з 8 квітня 2022 р. призначений командувачем угруповання російських військ, задіяних під час відкритого військового вторгнення в Україну 24.02.2022 р., до цього часу здійснював командування угрупуванням військ «Південь». Підлеглі йому підрозділи збройних сил та військ національної гвардії Росії причетні до військових злочинів проти мирного населення Маріуполя», – йдеться у повідомленні.

Раніше головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало ще один список військовослужбовців Росгвардії, які знищували мирне населення у Київській області.

Також розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині. До слова волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

Як повідомлялося, спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.