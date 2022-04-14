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    Трамп назвав злочини росіян в Україні геноцидом

    Дональд Трамп на камери назвав дії РФ в Україні геноцидом - Трамп назвав злочини росіян в Україні геноцидом
    Дональд Трамп на камери назвав дії РФ в Україні геноцидом
    фото з відкритих джерел

    Зауважимо, що кілька днів тому подібну оцінку діям російських військових в Україні дав чинний президент США Джо Байден

    Колишній президент США Дональд Трамп назвав війну в Україні геноцидом. Про це повідомляє Fox News.

    «Те, що відбувається в Україні, – це геноцид. Люди ніколи раніше такого не бачили», – сказав Трамп.

    Він також підкреслив, що Путін не почав би агресію проти України, якби він залишався президентом США.

    Зауважимо, що днями лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив у вівторок, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи «вчиняє диктатор геноцид» в іншій країні.

    «Ваш сімейний бюджет (бюджет американців – ред.), ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи вчинить геноцид за пів світу», – заявив президент США.

    Нагадаємо, раніше Байден охарактеризував Путіна: військовий злочинець.

    Також Байден після спілкування з українськими біженцями вилаяв Путіна. У Варшаві він зустрівся з українцями, які виїхали з зони бойових дій. Після цього глава Білого дому назвав Володимира Путіна м'ясником.


    Теги: росія США геноцид війна Дональд Трамп #stoprussia
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    Трамп назвав злочини росіян в Україні геноцидом