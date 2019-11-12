Справа про розкрадання мільйонів, призначених для спортшколи: КМДА провела свою перевірку



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Перевіркою КМДА встановлено наявність даних човнів на базі ДЮСШ «Регата»

Перевіркою столичної влади встановлено, що поширена СБУ інформація є недостовірною та не підтверджується фактами

13 вересня правоохоронними органами було відкрито кримінальну справу за фактом розкрадання коштів під час закупівлі спортивних човнів для столичного ДЮСШ, розпорядником яких є Департамент молоді та спорту. У засобах масової інформації почала поширюватися інформація про те, ніби тендерні процедури на закупівлю човнів були сфальсифіковані.

11 жовтня було підписано відповідний наказ Департаменту про створення Комісії з перевірки інформації, яка висвітлена в засобах масової інформації, щодо ситуації навколо придбання човнів та їх цільового використання ДЮСШ «Регата». Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Перевіркою встановлено, що поширена інформація є недостовірною та не підтверджується фактами. Бюджетні кошти на закупівлю човнів для ДЮСШ «Регата» були затверджені в кошторисі, а тендерні процедури проводилися згідно з чинним законодавством. Оголошення щодо проведених закупівель розміщувались Централізованою бухгалтерією ДЮСШ на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель. Процедура закупівлі була здійснена відповідно до річного плану закупівель та вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Твердження, що спортивні човни не знаходяться за місцем свого призначення у ДЮСШ «Регата», також можна вважати помилковим, адже станом на 18 жовтня 2019 року проведеною перевіркою встановлено наявність даних човнів на базі ДЮСШ «Регата», - йдеться у повідомленні КМДА.

Керівництво Департаменту молоді та спорту особисто слідкувало за проведенням розслідування. 15 жовтня було направлено запит до правоохоронних органів щодо готовності Вадима Гутцайта прибути до уповноваженої особи для надання вичерпних пояснень та всілякої допомоги у розслідуванні. Тепер, якщо результати перевірки комісії не будуть співпадати із результатами перевірки правоохоронних органів, можна буде ставити відповідні питання комісії. Якщо ситуація все ж таки вимагатиме додаткових заходів, то за допомогою у розслідуванні керівництво Департаменту молоді та спорту буде звертатися до контролюючих органів.

Нагадаємо, Служба безпеки України заявила про викриття розкрадання бюджетних коштів посадовцями однієї з установ Департаменту молоді та спорту Київської міськдержадміністрації, призначених для спортивних шкіл.

За даними СБУ, оперативники спецслужби встановили, що посадовці нібито «заробляли» на закупках спортивного інвентаря до дитячо-юнацьких закладів. «Вони закуповували продукцію сумнівної якості через підконтрольну фірму за штучно завищеними цінами. Для цього фігуранти справи підробляли документацію щодо проведення тендерних процедур та поставки на баланс придбаних товарів на загальну суму 12 мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні СБУ.