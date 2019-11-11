СБУ підозрює чиновників Кличка у розкраданні мільйонів, призначених для спортивних шкіл



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СБУ провела обшуки у приміщенні одного із закладів Департаменту молоді та спорту КМДА Фото: СБУ

За даними СБУ, посадовці «заробляли» на закупках спортивного інвентаря до дитячо-юнацьких закладів

Служба безпеки України викрила розкрадання бюджетних коштів посадовцями однієї з установ Департаменту молоді та спорту Київської міськдержадміністрації, призначених для спортивних шкіл.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що посадовці «заробляли» на закупках спортивного інвентаря до дитячо-юнацьких закладів. Вони закуповували продукцію сумнівної якості через підконтрольну фірму за штучно завищеними цінами. Для цього фігуранти справи підробляли документацію щодо проведення тендерних процедур та поставки на баланс придбаних товарів на загальну суму 12 мільйонів гривень», - йдеться в повідомленні.

Наразі визначається відповідність придбаної для дітей продукції встановленим технічним вимогам та нормам безпеки.

У СБУ повідомляють, що під час санкціонованих обшуків за адресою підприємства-постачальника та у приміщенні одного із закладів Департаменту молоді та спорту КМДА правоохоронці виявили документи та інші речові докази проведення оборудок.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Як повідомлялося, Служба безпеки України спільно з прокуратурою документують протиправні дії чиновників Київської міської держадміністрації під час реалізації проекту «Будівництво Великої Окружної дороги».