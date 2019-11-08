СБУ підозрює чиновників Кличка у махінаціях під час будівництва Великої Окружної дороги



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Відбуваються обшуки в офісі адвокатського об’єднання Фото: СБУ

Посадовці КМДА підозрюються у намірі привласнити значну суму коштів з майже 1 мільярда гривень, виділених на будівництво дороги

Служба безпеки України спільно з прокуратурою документують протиправні дії чиновників Київської міської держадміністрації під час реалізації проекту «Будівництво Великої Окружної дороги». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, чиновники КМДА спільно з посадовцями комунальних та приватних підприємств мали намір привласнити значну суму коштів з майже 1 мільярда гривень, виділених з бюджету на будівництво.

Наразі у Києві відбуваються обшуки в офісі адвокатського об’єднання, яке представляє інтереси однієї з комерційних структур, задіяних у проекті. За даними ЗМІ, обшуки проходять у бізнес-центрі «Парус».

Правоохоронці проводять слідчі дії для виявлення документації та інших доказів, що підтверджують протиправну діяльність посадовців КМДА.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 1 листопада відкрився рух новою ділянкою Великої Окружної дороги - від проспекту Рокоссовського до вулиці Сім'ї Кульженків.

Раніше відкриття ділянки Великої Окружної дороги анонсував мер Києва Віталій Кличко.

На ділянці вклали асфальт, встановили бордюри та облаштували дощову каналізацію. Також встановили сучасне LED-освітлення. Облаштовано пішохідні тротуари та підземні переходи.

Після закінчення цієї ділянки розпочнеться активна фаза будівництва мосту над залізничною колією та вулицею Богатирською. На вулиці Богатирській вже спорудили основну конструкцію мосту над дорогою, розширили проїжджу частину під заїзди та виїзди з мосту. Також влаштовано асфальтобетонне покриття основного проїзду – «Вишгород-Київ». Роботи, які можливі за технологією, триватимуть і в зимовий період.