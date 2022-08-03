Стало відомо, чи буде спинятися київська міська електричка під час повітряної тривоги 

Із 1 серпня наземний громадський транспорт в Києві має зупинятися під час сирен

Поїзди не будуть переривати рух

Жителям української столиці розповіли про те, чи зупинятиметься курсування київської міської електрички під час сигналу повітряної тривоги. Про це йдеться на офіційному каналі Kyiv City Express у соціальних мережах.

Незважаючи на заборону курсування наземного громадського транспорту та наземних ділянок метрополітену в столиці під час сигналу повітряної тривоги, поїзди міської електрички не зупинятимуться.

Нагадаємо, що в українській столиці повністю зупинятимуть рух наземного громадського транспорту під час сигналу повітряної тривоги. Про це стало відомо із офіційного повідомлення, яке опублікувала пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Заборона поширюватиметься на наземний громадський транспорт, зокрема приватних перевізників. Транспорт зупинятиметься у безпечному місці відповідно до правил дорожнього руху. Пасажири повинні будуть покинути салони та пройти до найближчого укриття. Відповідне рішення почало діяти з 1 серпня.

Згодом столична міська адміністрація роз’яснила питання оплати проїзду у разу вимушеної зупинки транспорту через повітряну тривогу. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник зазначив, що після відбою повітряної тривоги пасажири зможуть продовжити рух у тому ж транспортному засобі або скористатися наступним. Повторно сплачувати проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції. Однак, це відповідь лише на одне запитання із десятків, які зараз турбують киян у зв’язку з новини правилами.

Як відомо, нові правила щодо роботи наземного громадського транспорту у Києві під час повітряної тривоги, про яке міська влада оголосила днями, спричинили негативну реакцію серед жителів міста.