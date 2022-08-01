Зупинка транспорту під час тривоги: як тепер платити за проїзд

Київська міська адміністрація дала роз’яснення щодо нових правил роботи громадського транспорту

Пасажири комунального наземного транспорту не сплачуватимуть за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Також столична влада закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги.

«Відсьогодні наземний громадський транспорт зупинятиме рух у разі повітряної тривоги. Закликаю містян із розумінням поставитися до правила безпеки та після зупинки транспорту одразу йти в укриття і не створювати скупчення на зупинках. Після відбою повітряної тривоги пасажири зможуть продовжити рух у тому ж транспортному засобі або скористатися наступним. Повторно сплачувати проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції», – поінформував Поворозник.

Чиновник також роз’яснив, що трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – «кишені». Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним. Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках.

«Місто закликає приватних перевізників дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги і також зараховувати пасажирам попередньо сплачений проїзд після відновлення руху», – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу. Рішення діятиме відсьогодні, з 1 серпня.