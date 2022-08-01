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Громадський транспорт Києва зупинятиметься на час повітряної тривоги 

Тетяна Кушнерик
Вчора, 12:03 glavcom.ua
Громадський транспорт Києва зупинятиметься на час повітряної тривоги 
 Рада оборони ухвалила важливі зміни щодо роботи наземного транспорту
фото з відкритих джерел

Метрополітен працюватиме як і раніше 

Наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«За рекомендаціями ДСНС, відсьогодні місто вводить для Києва обов’язкові правила роботи всього громадського транспорту, зокрема і наземного, під час повітряної тривоги. Відповідно до рішення Ради оборони міста Києва, комунального підприємства «Київпастранс» та керівники приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів, під час повітряної тривоги мають зупиняти рух транспорту, вибравши безпечне місце відповідно до Правил дорожнього руху, та забезпечити для пасажирів можливість залишити салон. Після цього пасажири мають пройти до найближчого укриття», – пояснив Микола Поворозник. 

Він також додав, що метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Рішення діятиме відсьогодні, з 1 серпня.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що президент України Володимир Зеленський підписав документи, які передбачають відповідальність власників торгових центрів та інших об'єктів з великим скупченням людей про відповідальність за нехтування повітряною тривогою.

Як відомо, сьогодні вранці ворог обстріляв Харків: влучили в зупинку громадського транспорту, є постраждалі.

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