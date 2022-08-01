«Куди ховатися?» Як кияни відреагували на вимогу зупиняти транспорт під час тривоги

Жителі Києва незадоволені нововведеннями щодо роботи наземного громадського транспорту

Нові правила щодо роботи наземного громадського транспорту у Києві під час повітряної тривоги, про яке міська влада оголосила сьогодні, спричинили негативну реакцію серед жителів міста.

Так, відповідно до рішення, зупиняти роботу під час повітряної тривоги повинен не тільки комунальний міський транспорт, а й транспорт приватних перевізників.

«За рекомендаціями ДСНС, відсьогодні місто вводить для Києва обов’язкові правила роботи всього громадського транспорту, зокрема і наземного, під час повітряної тривоги. Відповідно до рішення Ради оборони міста Києва, КП «Київпастранс» та керівники приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів, під час повітряної тривоги мають зупиняти рух транспорту, вибравши безпечне місце відповідно до Правил дорожнього руху, та забезпечити для пасажирів можливість залишити салон. Після цього пасажири мають пройти до найближчого укриття», – пояснив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Чиновник також додав, що метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Однак у жителів Києва виникло багато запитань щодо того, як будуть реалізовуватися на практиці нові правила щодо роботи громадського транспорту. Зокрема, людей цікавить, чи стосуватимуться нові правила таксі? Як бути з оплатою за проїзд, якщо пасажир тільки сів до транспортного засобу, чи повернуть гроші за проїзд? Як дізнатися, де є поблизу укриття, якщо автобус зупинився у незнайомому для певної особи районі? Люди висловлюють своє обурення під дописом про нові правила на сторінці КМДА у Facebook.

Згодом столична міська адміністрація роз’яснила питання оплати проїзду у разу вимушеної зупинки транспорту через повітряну тривогу. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник зазначив, що після відбою повітряної тривоги пасажири зможуть продовжити рух у тому ж транспортному засобі або скористатися наступним. Повторно сплачувати проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції. Однак, це відповідь лише на одне запитання із десятків, які зараз турбують киян у зв’язку з новини правилами.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу. Рішення діятиме відсьогодні, з 1 серпня.