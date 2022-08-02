Наземний транспорт та повітряні тривоги: рішення КМДА не дає спокою киянам

Під час повітряних тривог кияни мають залишати назвемний транспорт та йти в укриття

Кияни активно обговорюють рішення КМДА щодо поведінки під час повітряних тривог у транспорті

Напередодні столична влада прийняла рішення, яке зобов’язує весь наземний транспорт зупинятися під час повітряної тривоги. Коли лунатиме сирена, людям доведеться виходити з тролейбусів та маршруток і бігти до найближчого укриття.

«Зараз ми вийшли на постійну планову роботу. Але ж кількість прильотів і ракетно-бомбових ударів не зменшується, тому ми доводимо це до логічної форми. «Київпастранс» не міг самостійно ухвалити таке рішення. Ми йому допомогли. Ми проводили розмови з населенням. У нас є інтерактивна карта. І коли ви використовуєте міський транспорт, краще знати, які захисні споруди знаходяться на цьому маршруті», – говорить «Апострофу» директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

Громадський транспорт має зупинитися на зупинці. Люди повинні вийти й обрати захисну споруду, що знаходиться поряд із зупинкою. Це може бути підземний перехід, підземний паркінг, підвальне приміщення, станція метрополітену.

«Всі сховища подвійного призначення передбачені для захисту будь-якого мешканця на території нашого міста. Де б ви не зупинились, ви зможете знайти захисну споруду. Інша справа – що вона може бути зачинена з ініціативи балансоутримувача», – говорить Роман Ткачук.

Якщо сховище зачинене, влада рекомендує телефонувати на 15-51 і обіцяє миттєву реакцію.

Крім того, у КМДА сказали, що пасажири комунального наземного транспорту не муситимуть платити за проїзд знову після того, як небезпека минула. Після відбою тривоги водій чекатиме на пасажирів впродовж 10 хвилин. Хто не встигне, може поїхати наступним рейсом.

Приватні перевізники це рішення влади не коментують, однак експерти, які розуміються на питанні транспорту, зазначають, що нововведення може дорого коштувати українській економіці.

До того ж безпека людей продумана погано, адже потрібен час, щоб добігти до бомбосховища.

«Ті, хто ухвалює це рішення, мабуть обґрунтовують їх безпекою людей. Тобто Бог з ними, з економічними втратами, недовиробленим ВВП, навіть чимось іншим більш серйознішим, але ми типу рятуємо людей. Але мені здається, тут ця історія не працює», – вважає експерт Дмитро Беспалов.

Кияни відреагували на таке рішення КМДА вкрай негативно. Користувачі соцмереж пропонують працівникам адміністрації спробувати бодай тиждень у такому режимі поїздити на роботу, щоб зрозуміти, що більшість укриттів на столичних маршрутах зачинені, або взагалі відсутні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу. Рішення діє з 1 серпня.