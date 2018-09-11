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    Стало відомо, де у Києві відкриється перший в Україні магазин IКЕА

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    Стало відомо, де у Києві відкриється перший в Україні магазин IКЕА

    Поки що IKEA планує розвивати в Україні магазини невеликого формату city store

    Найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому шведська компанія IКЕА в наступному році відкриє свій перший магазин в Україні. Рітейлер підписав договір оренди на приміщення площею близько 4000 кв. м з київським ТРЦ Ocean Mall. Про це розповіли Liga.net три співрозмовники на столичному ринку комерційної нерухомості.

    Зараз компанія веде переговори з іншими торговими центрами про відкриття магазинів у форматі city store.

    Спочатку IKEA планувала відкрити перший магазин в Україні в столичному ТРЦ Південний (Голосієво), який ще будується, але потім шведи передумали, розповідає директор торгового центру на правах анонімності. «Вони орендували близько 4 000 кв. м в ТРЦ Ocean Mall, який в наступному році відкриється поруч з ТРЦ Ocean Plaza», - повідомив він.

    Директор консалтингової компанії, що побажав залишитися неназваним, повідомив, що зараз компанія веде переговори з іншими ТРЦ в Києві, а після відкриття кількох магазинів у столиці планує виходити в регіони. Поки IKEA планує розвивати магазини невеликого формату city store площею 3500-5000 кв. м.

    Нагадаємо, у липні повідомлялося, що IКЕА офіційно заявила про пошук персоналу для роботи в першому в Україні магазині.

    Тоді у компанії не повідомили, де саме розміститься перший магазин, проте зазначили, що він матиме міський формат

    У грудні 2017 року IКЕА заявила про плани протягом двох років відкрити перший об'єкт у Києві.

    За даними прес-служби, розвиток мережі в Україні здійснюватиме «Iкеа Південно-Східна Європа», що є частиною IКЕА Group (Ingka Holding B.V.). Компанія займається роздрібним бізнесом Iкеа в Хорватії, Сербії, Румунії та Словенії.

    Шведська IКЕА - одна з найбільших у світі роздрібних мереж із торгівлі меблями та предметами домашнього вжитку.

    Власниками IKEA Group є INGKA Holding B.V. і підконтрольні йому структури.

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